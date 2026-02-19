Celje ka kaluar në epërsi pas 19 minutave lojë ndaj Dritës, në kuadër të play-offit të Ligës së Konferencës.

“Intelektualët” zhvilluan një paraqitje solide në fillimin e takimit, por që mysafirët e zhbllokuan epërsinë.

Ishte Armandas Kucys që shënoi nga afërsia pas një pritje të Faton Malokut për të zhbllokuar rezultatin.

Për ta parë golin: VIDEO

Mbetet të shihet se si do të reagojë Drita dhe nëse do të arrijë ta barazojë rezultatin./Telegrafi

