Kucys shënon nga afërsia, Celje në epërsi ndaj Dritës
Celje ka kaluar në epërsi pas 19 minutave lojë ndaj Dritës, në kuadër të play-offit të Ligës së Konferencës.
“Intelektualët” zhvilluan një paraqitje solide në fillimin e takimit, por që mysafirët e zhbllokuan epërsinë.
Ishte Armandas Kucys që shënoi nga afërsia pas një pritje të Faton Malokut për të zhbllokuar rezultatin.
Për ta parë golin: VIDEO
Mbetet të shihet se si do të reagojë Drita dhe nëse do të arrijë ta barazojë rezultatin./Telegrafi
