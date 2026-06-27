"Ku metën akllat?" - Heb’s paralajmëron diçka të re për verën
Me vetëm tri fjalë, "Ku metën akllat?", Heb’s ka nisur një kampanjë të re verore që zgjon kureshtje dhe lë shumë pikëpyetje.
Pa dhënë asnjë detaj shtesë, brendi ka zgjedhur ta mbajë surprizën të fshehur, duke lënë të kuptohet se diçka e re është në përgatitje.
Nga mesazhet e publikuara, duket se vera në Heb’s po vjen me një risi si çdo herë?
Çka po sjellin ata kësaj here? Fundja, nuk është për çudi, nga Heb’s pritet çdo gjë.
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