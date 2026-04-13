Kryeministrja italiane kritikon Trumpin për komentet "e papranueshme" në lidhje me Papa Leon
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka kritikuar presidentin e SHBA-së, Donald Trump për komentet e tij "të papranueshme" në lidhje me Papa Leon XIV.
"I gjej fjalët e presidentit Trump drejtuar Atit të Shenjtë të papranueshme", tha Meloni, e cila shihet gjerësisht si një aleat kyç i Trumpit në Evropë.
"Papa është kreu i Kishës Katolike dhe është e drejtë dhe normale që ai bën thirrje për paqe dhe dënon të gjitha format e luftës", shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
Të dielën në mbrëmje, Trump denoncoi qëndrimin e Papës ndaj luftës së Iranit, duke e quajtur Papën "të tmerrshëm për politikën e jashtme".
Postimi i Trumpit ku e përshkruan veten si Jezusi duket se është fshirë për shkak të fërkimeve me Papën për Iranin
"Nuk na pëlqen një Papë që do të thotë se është në rregull të kesh një armë bërthamore. Ai është një njeri që nuk mendon se duhet të luajmë me një vend që dëshiron një armë bërthamore në mënyrë që të mund të hedhë në erë botën. Unë nuk jam një tifoz i Papa Leos", u tha Trump gazetarëve.
Papa - i cili ka qenë gjithnjë e më i zëshëm në lidhje me luftën e SHBA-së dhe Izraelit me Iranin - kundërshtoi kritikat duke thënë se ai "nuk ka frikë nga administrata Trump ose nga të folurit me zë të lartë për mesazhin e Ungjillit". /Telegrafi/