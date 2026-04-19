Kryeministri spanjoll i kërkon BE-së të ndërpresë Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin brenda 48 orësh
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez përdori një tubim zgjedhor në provincën e Huelvës për të dhënë një nga mesazhet më të gjera të politikës së jashtme të javëve të fundit.
"Këtë të martë, Qeveria e Spanjës do t'i çojë Evropës propozimin që BE të ndërpresë lidhjen e saj me Izraelin", u tha ai mbështetësve, transmeton Telegrafi.
Kryeministri shtoi se Spanja është "një mike e Izraelit", por se nuk ndan veprimet e qeverisë së saj dhe u bëri thirrje vendeve të tjera evropiane të bashkohen me iniciativën.
Njoftimi nuk erdhi nga hiçi. Disa ditë më parë, Sanchez i kishte bërë thirrje BE-së të pezullonte Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin pas asaj që ai e përshkroi si sulmin më të rëndë izraelit ndaj Libanit që nga fillimi i ofensivës. Të dielën, kjo thirrje u forcua në një premtim të fortë, me një datë të caktuar për veprim.
Qëndrimi i Spanjës ndaj këtij konflikti është forcuar prej muajsh. Sanchez dhe Irlanda kishin bërë tashmë thirrje për një rishikim urgjent të marrëveshjes BE-Izrael, duke argumentuar se respektimi i të drejtave të njeriut dhe parimeve demokratike është një "element thelbësor" i marrëdhënies.
Në Forumin Evropian të Pulsit 2026, të mbajtur në Barcelonë, Sánchez argumentoi se Izraeli po "shkel dhe po shkel" disa nene të Marrëveshjes së Asociimit dhe tha se Spanja është "e gatshme ta ndërmarrë këtë hap së bashku me shumë vende të tjera evropiane".
Netanyahu u përgjigj duke akuzuar Spanjën se po zhvillon një "luftë diplomatike" kundër Izraelit, të cilës Sánchez iu përgjigj duke e çuar debatin në institucionet evropiane.
Ha llegado la hora de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel.
No tenemos nada contra el pueblo de Israel, al contrario. Pero un Gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la UE no puede ser nuestro socio.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 19, 2026
Propozimi spanjoll nuk fillon nga një pozicion izolimi. Vende si Belgjika, Sllovenia, Finlanda, Franca, Irlanda, Luksemburgu, Portugalia dhe Suedia kishin mbështetur më parë iniciativa të ngjashme, ndërsa Bullgaria, Kroacia, Qiproja, Gjermania, Greqia, Hungaria, Italia dhe Lituania i kanë kundërshtuar ato.
BE-ja është partneri më i madh tregtar i Izraelit, me një marrëdhënie me vlerë më shumë se 45 miliardë euro në vit. Çdo pezullim ose prishje e marrëveshjes do të kishte pasoja të mëdha ekonomike dhe politike.
Një shqyrtim i marrëveshjes gjeti "indikacione" se Izraeli nuk ka përmbushur detyrimet e tij për të drejtat e njeriut, megjithëse disa diplomatë besojnë se këto gjetje nuk do ta pengojnë domosdoshmërisht traktatin të mbetet në fuqi.
Në tubim, Sánchez iu drejtua gjithashtu atyre "që e nisën këtë luftë" dhe i nxiti ata ta ndalonin atë dhe ta "frenonin" Netanyahun.
Les pido a los que iniciaron esta guerra que la paren y pongan freno a Netanyahu.
Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la UE rompa su asociación con Israel.
— PSOE (@PSOE) April 19, 2026
Zgjedhja e një eventi fushate për të përcjellë këtë mesazh nuk është e rastësishme: kryeministri po kërkon ta dallojë Spanjën në skenën evropiane, ndërsa në të njëjtën kohë po përforcon profilin e tij progresiv midis votuesve andaluzianë.
Një iniciativë qytetare, Drejtësi për Palestinën, ka mbledhur tashmë më shumë se një milion nënshkrime duke u bërë thirrje shteteve anëtare të ndërpresin marrëveshjen midis BE-së dhe Izraelit, duke tejkaluar pragun minimal që e detyron Komisionin Evropian të shqyrtojë çështjen. Prandaj, propozimi spanjoll ka erën pas tij në rrugë, edhe nëse rruga në Bruksel mbetet e vështirë. /Telegrafi/