Kryeministri i Grenlandës thotë se qytetarët ‘nuk ndihen të sigurt’ pas kërcënimeve të Trumpit
Kryeministri i Grenlandës, Jens-Frederik Nielsen, tha në një intervistë me NBC News, se shumë banorë të Grenlandës "nuk ndihen të sigurt" mes përpjekjeve të përsëritura të presidentit Donald Trump për të marrë kontrollin e territorit gjysmë-autonom danez.
E vërteta e Trumpit, postimet sociale dhe retorika që synojnë Grenlandën janë "një presion i papranueshëm për t'u ushtruar mbi popullin e Grenlandës, kur fuqia më e madhe në botë dhe udhëheqësi i saj po kërcënon popullin e Grenlandës", tha Nielsen.
"Shumë njerëz nuk ndihen të sigurt", tha ai, duke shtuar, "Disa kanë qenë të frikësuar. Tani kjo po shndërrohet - për shumë - në zemërim", transmeton Telegrafi.
Që nga marrja e detyrës, Trump ka shtyrë Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin e ishullit Arktik, duke sugjeruar fillimisht se administrata e tij mund ta bënte këtë me forcë, pavarësisht se është refuzuar vazhdimisht nga autoritetet e Grenlandës dhe Danimarkës.
Presidenti më vonë u përqendrua në negociatat për të zgjeruar praninë ushtarake amerikane në territor. Retorika e tij ka alarmuar kritikët, të cilët shqetësohen se përqendrimi i tij në Grenlandë po dëmton qëndrimin e SHBA-së me aleatët.
Javën e kaluar, Trump iu referua... Grenlanda në një postim ku kritikonte NATO-n për mungesën e gatishmërisë së anëtarëve kryesorë për t'u përfshirë në luftën me Iranin.
"NATO nuk ishte aty kur na duhej, dhe nuk do të jetë aty nëse na duhet përsëri", shkroi Trump me shkronja të mëdha në Truth Social.
"Mbani mend Grenlandën, atë copë të madhe akulli, të keq-menaxhuar", shtoi ai.
Nielsen, 34 vjeç, i cili u bë kryeministri më i ri i Grenlandës vitin e kaluar, tha në përgjigje se "nuk kemi qenë naivë".
"Ne e dimë se ekziston një lloj dëshire për të zotëruar ose kontrolluar Grenlandën, dhe edhe pse ai ka hequr diçka nga tavolina, në aspektin e pushtimit e kështu me radhë, ai kurrë nuk e ka hequr atë dëshirë për të zotëruar ose kontrolluar Grenlandën nga tavolina", tha kryeministri për NBC News.
"Pra, ne nuk jemi naivë. Ne e dimë se është ende aty", shtoi ai.
Trump ka argumentuar se marrja e Grenlandës është e nevojshme për sigurinë e SHBA-së dhe aleatëve të saj, duke siguruar në mënyrë efektive një tampon strategjik kundër Rusisë dhe Kinës.
SHBA-të kanë të drejtë të ndërtojnë dhe të operojnë baza ushtarake në territor sipas një marrëveshjeje mbrojtëse të vitit 1951 me Danimarkën, por Trump ka bërë presion për ta zgjeruar atë pakt.
Muajin e kaluar, gjenerali Gregory Guillot, kreu i Komandës Veriore të SHBA-së, dëshmoi para Senatit se ushtria amerikane po kërkon të krijojë një prani të zgjeruar në ishull.
Frika e banorëve të Grenlandës për çdo përpjekje të SHBA-së për të kontrolluar ishullin vjen pasi Trump ka treguar një gatishmëri në rritje për të përdorur ushtrinë jashtë vendit.
Përpara se të fillonte lufta me Iranin, ushtria amerikane kapi presidentin venezuelas Nicolás Maduro dhe gruan e tij, Cilia Flores, në një operacion nate në Karakas.
Ata u çuan më pas në Nju Jork për t'u përballur me akuza, përfshirë trafikimin e drogës, për të cilat ata janë deklaruar të pafajshëm. Maduro është akuzuar gjithashtu për narkoterrorizëm.
I pyetur nëse ai ndonjëherë besonte se Grenlanda mund të ishte e radhës pas Venezuelës, Nielsen tha "Sigurisht".
"Populli i Grenlandës, shumë prej tyre mendonin në këtë mënyrë: Ne mund të jemi të radhës," tha ai.
“Dhe unë e di që edhe vendet e tjera mendojnë kështu, dhe kjo është thjesht shumë e pafat”, shtoi ai.
Mes frikës së shtuar të një pushtimi nga SHBA-të, Nielsen detajoi se si banorët e Grenlandës ndryshuan jetën e tyre të përditshme.
“Kur kjo ishte në pikën më të keqe, njerëzit kishin frikë t’i linin fëmijët e tyre në çerdhe,” tha ai.
“Ky është vetëm një shembull. Njerëzit që kishin planifikuar festa ose tubime, thjesht i anuluan ato”, shtoi ai.
Ai theksoi se Grenlanda, Danimarka dhe SHBA-të kanë “një dialog të vazhdueshëm në një grup pune të nivelit të lartë”, por se “nuk ka marrëveshje”, duke shtuar se pakti i vitit 1951 është e vetmja marrëveshje që rregullon sjelljen e SHBA-së në ishull.
Kryeministri shtoi se Grenlanda “që nga fillimi ka thënë se jemi gati për një partneritet më të mirë dhe të bëjmë më shumë së bashku, por kemi vijat tona të kuqe, duhet të jetë në respekt të ndërsjellë dhe pa kërcënime”.
I pyetur më vonë për vijat e kuqe, kryeministri theksoi se Grenlanda “nuk mund të japë zona të vendit tonë”.
"Ne nuk do të japim pjesë të vendit tonë ose të gjithë vendin, as nuk do të shesim pjesë të vendit tonë, as nuk do t'ia shesim vendin tonë askujt tjetër. Kjo është e jona", tha ai.
Në të njëjtën kohë, tha Nielsen, Grenlanda është "e gatshme të ketë një partneritet më të gjerë, më të fortë, më të madh dhe më të mirë", duke shtuar se një bashkëpunim i tillë duhet të jetë "në respekt të ndërsjellë". /Telegrafi/