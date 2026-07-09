Kryeministri britanik thotë se Erdogan i dhuroi revole të personalizuar secilit lider të vendit anëtar të NATO-s që mori pjesë në samit
Kryeministri britanik Keir Starmer mori një revolver të personalizuar me municione si dhuratë nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë samitit të NATO-s, shkruan BBC.
Arma e zjarrit, e gdhendur me emrin e kryeministrit, ishte një nga një seri dhuratash të ngjashme të paraqitura udhëheqësit të secilit vend që mori pjesë në eventin në Ankara.
Revolveri i Starmer nuk është sjellë përsëri në Mbretërinë e Bashkuar dhe mbetet tek zyrtarët britanikë në Turqi.
Pritet të çmontohet para se të kthehet, që do të thotë se nuk do të jetë më i aftë të qëllojë me municione luftarake.
Erdogan hoqi dorë nga kontrollet e eksportit të dhuratës, por ajo u la në Turqi sepse është e paligjshme të importosh një armë zjarri në Mbretërinë e Bashkuar.
Në samit, Starmer nënshkroi një marrëveshje mbrojtjeje me Erdoganin, e cila do të hapë rrugën për një shkëmbim më të ngushtë të inteligjencës midis vendeve.
Duke folur pas samitit, Starmer tha se besonte që aleanca ishte më e fortë dhe më e bashkuar pas takimit.
"Ky ka qenë një samit i mirë. Ne arritëm atë që donim të arrinim, që është uniteti. Është kaq e rëndësishme për ne kjo, veçanërisht me konfliktet që po zhvillohen në Ukrainë dhe konfliktet në Iran", shtoi ai.
Do të jetë eventi i fundit i madh ndërkombëtar i Starmer, pasi ai njoftoi dorëheqjen e tij muajin e kaluar. /Telegrafi/