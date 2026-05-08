Kryeministri britanik pëson humbje të rëndë në zgjedhjet lokale
Kryeministri britanik, Keir Starmer ka pësuar humbje të mëdha në zgjedhjet e së premtes, gjë që tregon thellësinë e pakënaqësisë së votuesve ndaj qeverisë së tij dhe hap pyetje të reja për të ardhmen e tij politike, vetëm dy vite pas fitores së madhe në zgjedhjet e përgjithshme.
Partia e tij Laburiste ka humbur mbështetje në shumë zona ku janë shpallur rezultatet gjatë natës, duke përfshirë bastione tradicionale në rajonet e dikurshme industriale të Anglisë qendrore dhe veriore, si dhe në disa pjesë të Londrës.
Fituesi kryesor i zgjedhjeve ishte partia populiste kundër emigracionit Reform UK, e udhëhequr nga mbështetësi i BREXIT-it Nigel Farage. Ajo ka fituar më shumë se 200 vende në këshillat lokalë në Angli dhe mund të bëhet forca kryesore opozitare në Skoci dhe Uells, përballë Partisë Nacionaliste Skoceze dhe Plaid Cymru.
Zgjedhjet për 136 këshilla lokalë në Angli, së bashku me zgjedhjet për parlamentet e decentralizuara në Skoci dhe Uells, përbëjnë testin më të rëndësishëm të opinionit publik para zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme që pritet të mbahen në vitin 2029.
Deputetët e Partisë Laburiste në pushtet thanë se Starmer mund të përballet me presione të reja për të dhënë dorëheqje ose për të përcaktuar një afat për largimin e tij, nëse partia performon keq në Skoci, humb pushtetin në Uells dhe nuk arrin të mbajë një numër të madh nga rreth 2500 vendet e këshilltarëve që mbron në Angli.
Rezultatet e hershme tregojnë një dobësim të mëtejshëm të sistemit tradicional dy-partiak britanik dhe kalim drejt një demokracie shumë-partiake, që analistët e konsiderojnë si një nga transformimet më të mëdha politike në 100 vitet e fundit, shkruan skynews.
Partitë dikur dominuese, Laburistët dhe Konservatorët, po humbin vota në favor të Reform UK, ndërsa në krahun tjetër të spektrit politik po forcohet Partia e Gjelbër, dhe pritet që partitë nacionaliste të fitojnë në Skoci dhe Uells.
Farage tha se rezultatet deri tani tejkalojnë pritjet e tij dhe përfaqësojnë një ndryshim historik në politikën britanike.
Laburistët kanë pësuar humbje të rënda në disa rezultate të hershme shumë të ndjekura.
Për herë të parë pas gati 50 vitesh, partia humbi kontrollin e këshillit në Tameside, në zonën më të gjerë të Mançesterit, pasi Reform UK fitoi të gjitha 14 vendet që Laburistët mbronin.
Në Wigan, një komunitet ish-minatorësh që Laburistët e kanë drejtuar për më shumë se 50 vjet, ata humbën të gjitha 20 vendet në favor të Reform UK, ndërsa në Salford arritën të mbajnë vetëm 3 nga 16 vendet.
“Rezultatet janë shkatërruese”, tha Rebecca Long-Bailey, deputete laburiste nga Salfordi.
Edhe pse qeveritë në pushtet shpesh kanë vështirësi në zgjedhjet e mesmandatit, analistët vlerësojnë se Laburistët mund të humbin numrin më të madh të vendeve në zgjedhjet lokale që nga viti 1995, kur qeveria e John Major humbi mbi 2000 vende mes skandaleve politike.
Reform UK ka fituar edhe 253 vende të tjera në këshillat lokalë në Angli, ndërsa mbeten edhe mbi 4,200 vende për t’u numëruar. Laburistët kanë humbur 185 vende, ndërsa Konservatorët kanë humbur 93 vende. /Telegrafi/