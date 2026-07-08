KRU “Prishtina” rikujton krizën e Batllavës dhe kërkon përdorim racional të ujit
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka bërë apel për shfrytëzim racional të ujit të pijshëm, duke rikujtuar periudhat kur rezervat ujore në liqenin e Batllavës kishin arritur nivele kritike.
Përmes një njoftimi, KRU “Prishtina” ka përmendur situatën e viteve 2013–2014, kur rezervat e ujit në këtë liqen mjaftonin vetëm për rreth një muaj, duke theksuar rëndësinë e kursimit dhe menaxhimit të përgjegjshëm të këtij resursi.
“Duke kujtuar liqenin e Batllavës në vitet 2013–2014, kur rezervat e ujit të pijshëm mjaftonin vetëm edhe për rreth një muaj, le t’i bëjmë thirrje vetes dhe të gjithëve për shpenzim racional të ujit”, thuhet në njoftimin e KRU “Prishtina”.
Kompania ka theksuar se uji i pijshëm nuk është burim i pakufishëm dhe ka kërkuar nga qytetarët që të kontribuojnë në ruajtjen e tij.
“Uji i pijshëm nuk është i pafund, ta ruajmë sot, që të mos na mungojë nesër”, ka apeluar KRU “Prishtina”. /Telegrafi/