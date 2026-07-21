KRU “Hidroregjioni Jugor” zbulon 6 ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjatë javës së kaluar janë evidentuar gjashtë lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit në Njësinë e Prizrenit.
Sipas kompanisë, kyçjet ilegale janë identifikuar nga ekipet e kontrollit gjatë inspektimeve të realizuara në terren.
Nga KRU “Hidroregjioni Jugor” theksojnë se lidhjet e paautorizuara janë të kundërligjshme dhe ndikojnë negativisht në funksionimin e rrjetit, duke shkaktuar humbje të ujit, probleme në furnizimin e rregullt dhe ulje të cilësisë së shërbimeve për konsumatorët.
Kompania u ka bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë legjislacionin në fuqi, të shmangin kyçjet ilegale dhe të kontribuojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit.
Sipas njoftimit, çdo rast i evidentuar i lidhjeve të paautorizuara do të trajtohet në përputhje me procedurat dhe dispozitat ligjore në fuqi. /Telegrafi/