KRU Hidromorava paralajmëron konsumatorët: Dy fatura të papaguara sjellin shkyçje të ujit dhe përmbarim
"KRU Hidromorava" në Gjilan ka dalë me njoftim për konusmatorët që nuk kanë paguar deri në dy fatura do të ketë shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit dhe procedura përmbarimore.
Kompania ka bërë të ditur se konsumatorët që nuk kanë mundësi ta shlyejnë menjëherë borxhin mund të përfitojnë nga riprogramimi i tij me këste mujore. Për këtë, ata mund të paraqiten në zyrat e kompanisë për të arritur marrëveshje.
KRU Hidromorava ka bërë të ditur se pagesat mund të realizohen në: Arkat e Kompanisë, Posta e Kosovës ( ora 08:00 - 20:00), Institucione Mikrofinanciare". /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate