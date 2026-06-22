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"KRU Hidromorava" në Gjilan ka dalë me njoftim për konusmatorët që nuk kanë paguar deri në dy fatura do të ketë shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit dhe procedura përmbarimore.

Kompania ka bërë të ditur se konsumatorët që nuk kanë mundësi ta shlyejnë menjëherë borxhin mund të përfitojnë nga riprogramimi i tij me këste mujore. Për këtë, ata mund të paraqiten në zyrat e kompanisë për të arritur marrëveshje.



KRU Hidromorava ka bërë të ditur se pagesat mund të realizohen në: Arkat e Kompanisë, Posta e Kosovës ( ora 08:00 - 20:00), Institucione Mikrofinanciare". /Telegrafi/

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