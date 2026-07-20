KRU "Bifurkacioni" njofton për punime në dy rrugë të fshatit Mirashë
KRU “Bifurkacion” ka njoftuar se gjatë ditë së sotme me 20 korrik do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijës në rrugët “Xhemë Gostivari” dhe “Naim Beka”në fshatin Mirashë.
Sipas njoftimit, punimët sot do të zhvillohen në fshatin Mirashë, ku ndërprerja me ujë në këtë rrugë ka ndodhur si rezultat i vazhdimit të punimeve që janë duke u zhvilluar në kuadër të projektit për zëvendësimin e ujëmatësve të vjetër me ujëmatës të rinj.
Ndërsa, furnizimi me ujë të pijes për konsumatorët pritet të rikthehet duke filluar nga ora 16:00. /Telegrafi/
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