Kroacia mposht Islandën dhe fiton medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian
Kombëtarja e Kroacisë në hendboll ka fituar medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian, pasi triumfoi ndaj Islandës me rezultat dramatik 34:33 në ndeshjen për vendin e tretë.
Ky është suksesi i dytë radhazi për kroatët, të cilët vitin e kaluar kishin fituar medaljen e argjendtë në Kampionatin Botëror.
Skuadra e drejtuar nga Dagur Sigurdsson e nisi ndeshjen fuqishëm. Portieri Matej Mandić i dha siguri mbrojtjes, ndërsa në sulm shkëlqeu Tin Lucin, i cili ishte figura kryesore në pjesën e parë.
Anësori i majtë realizoi gjashtë gola dhe tri asiste në 30 minutat e para, duke e udhëhequr Kroacinë drejt një epërsie prej gjashtë golash në minutën e 19-të.
Megjithatë, Islanda reagoi dhe e ngushtoi rezultatin, me pjesën e parë që u mbyll 17:14 në favor të kroatëve.
Dramë e vërtetë në fund të ndeshjes
Në pjesën e dytë, Kroacia e ruajti epërsinë dhe Islanda nuk arriti asnjëherë të kalojë në avantazh, edhe pse minutat e fundit sollën tension maksimal.
Në momentet më të vështira për kroatët, u dallua Marin Jelinic, i cili realizoi të tre golat e tij pikërisht kur ndeshja po vendosej.
Fundi ishte dramatik: Filip Glavas humbi një penallti në minutën e fundit që mund ta kishte mbyllur ndeshjen, ndërsa në anën tjetër islandezët gjithashtu gabuan nga pika e bardhë.
Megjithatë, Glavas u shpagua menjëherë duke shënuar golin vendimtar, që i dha Kroacisë fitoren 34:33 dhe medaljen e bronztë.
Finalja për titullin evropian
Kroacia fitoi medaljen e saj të fundit evropiane në vitin 2020, kur u shpall nënkampione nën drejtimin e Line Cervar.
Sonte, Danimarka dhe Gjermania përballen në finalen e madhe, me të dyja kombëtaret që synojnë titullin e tretë evropian. Danezët kanë triumfuar në vitet 2008 dhe 2012, ndërsa Gjermania në 2004 dhe 2016. /Telegrafi/