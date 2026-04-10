Kritikët janë mjaft të zhgënjyer me sezonin e ri të "Euphoria": Shumë ide, ekzekutim i dobët
Sezoni i ri i “Euphoria” rikthehet me ambicie të mëdha, por reagimet e kritikëve janë të ndara. Shumë veta shkruan në recensionet e tyre se gjithçka ishte e shpërndarë me shumë ide që nuk u realizuan deri në fund.
Sezoni i tretë sjell një kërcim të konsiderueshëm kohor, kështu që personazhet nuk janë më adoleshentë, por të rritur që përballen me rrethana më serioze dhe më të errëta jetësore. Në qendër të historisë është përsëri Rue, luajtur nga Zendaya, dhe personazhi i saj tani shkon edhe më thellë në botën e rrezikshme të varësisë dhe krimit.
Krijuesi i serialit, Sam Levinson, përpiqet ta zgjerojë rrëfimin dhe të tregojë se çfarë u ndodh personazheve pas ditëve të shkollës së mesme, por është kjo qasje më e gjerë që ka tërhequr më shumë kritika. Duke gjykuar nga reagimet e kritikëve, në vend të një historie të fokusuar, sezoni shpesh ndihet i shpërndarë, me një numër të madh personazhesh dhe komplote paralele që jo gjithmonë arrijnë të lënë një përshtypje të fortë.
Edhe pse seriali ende ruan stilin e tij vizual të dallueshëm, regjinë dhe atmosferën mbresëlënëse, shumë mendojnë se i mungon kohezioni narrativ që hijeshonte sezonet e mëparshme.
Ka një rezultat prej vetëm 45 përqind në Rotten Tomatoes, dhe kritikët deklaruan, ndër të tjera: "‘Euphoria’ mund të ketë ende shkëlqimin, buxhetin dhe fuqinë yjore të televizionit prestigjioz, por nuk mjafton më për të mbuluar atë që duket gjithnjë e më shumë si fantazitë mizogjine të një plaku të frikshëm", "Rruga që Levinson zgjedh për sezonin e tretë të ‘Euphoria’ e hap serialin ndaj impulseve të tij më të këqija", "Nëse dëshironi koherencë narrative dhe qëndrueshmëri të personazheve, sezoni i tretë do t'ju lërë pa asnjë pritshmëri".
Aktrimi mbetet një nga pikat më të forta të serialit, falë jo pak Zendaya-s, portretizimi i së cilës i Rue vazhdon të mbajë peshën emocionale të historisë. Megjithatë, edhe performancat e forta nuk arrijnë të kompensojnë plotësisht ndjesinë se sezoni është i mbingarkuar me ide dhe tema që nuk janë gjithmonë të detajuara. Disa pika të komplotit duken më shumë si përpjekje për vlerë tronditëse sesa zhvillim organik i personazheve.
Sezoni i tretë lë kështu përshtypjen e një vazhdimësie ambicioze, por të pabarabartë. Ndërsa nga njëra anë ofron një pamje më të pjekur të personazheve dhe jetës së tyre, nga ana tjetër humbet fokusin dhe qartësinë e rrëfimit. Kritikët bien dakord se seriali ende ka një identitet dhe tërheqje të fortë vizuale, por se në këtë botim i mungon një strukturë e fortë që do të lidhte të gjitha idetë e tij në një tërësi bindëse.
Sezoni i fundit arrin më 12 prill në HBO. /Telegrafi/