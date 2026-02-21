Kristian Kabashi reagon pas raportimeve në media dhe publikon faktet mbi rastin Radicant–Numarics
Kjo deklaratë nga Kristian Kabashi ofron kontekst faktik lidhur me bashkimin ndërmjet Numarics AG dhe Radicant Bank AG, një filial i Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB), dhe zhvlerësimin pasues të njoftuar nga BLKB. Të gjitha informacionet e paraqitura më poshtë bazohen në dokumente zyrtare publike dhe gjetje të pavarura.
Numarics AG u themelua në vitin 2020 në Zvicër si një kompani fintech e fokusuar në kontabilitetin e bazuar në inteligjencë artificiale dhe administrimin e biznesit për NVM-të. Kompania ishte një akter i njohur në ekosistemin fintech zviceran, e mbështetur nga investitorë institucionalë duke përfshirë UBS përmes UBS Next dhe FiveT Fintech, dhe punësonte mbi 160 profesionistë që u shërbenin bizneseve zvicerane nga disa zyra në të gjithë Zvicrën dhe ne Kosovë.
Në tetor 2024, Radicant Bank AG — një filial i plotë i bankës digjitale i BLKB-së — përfundoi bashkimin me Numarics AG. Transaksioni u miratua nga të gjitha autoritetet përkatëse rregullatore.
Zhvlerësimi i BLKB-së
Në korrik 2025, BLKB njoftoi një zhvlerësim (write-down) prej 105.5 milionë franga zvicerane në pjesëmarrjen e saj në Radicant Holding AG. Një zhvlerësim është një procedurë standarde kontabël në të cilën një kompani ul vlerën e regjistruar të një investimi në bilanc kur vëren se investimi vlen më pak se sa ishte parashikuar fillimisht — kjo nuk është tregues i mashtrimit apo sjelljes së parregullt, por një rregullim që pasqyron pritje të ndryshuara të biznesit. BLKB përmendi sfidat e integrimit dhe një bazë të lartë kostosh si arsyet kryesore. Ndër më të rëndësishmet, ky zhvlerësim kishte të bënte me të gjithë pjesëmarrjen e BLKB-së në holding-un Radicant — jo me Numarics si entitet i veçantë. Është fakt publik që Radicant kishte përjetuar sfida të konsiderueshme operacionale dhe financiare para bashkimit me Numarics, duke përfshirë zhvlerësime të mëparshme dhe trakcion të kufizuar tregtar. Ngjarjet çuan në largimet e disa drejtuesve të lartë si në BLKB ashtu edhe në Radicant. Radicant Bank përfundimisht pushoi operacionet në fund të vitit 2025.
Gjetjet e raportit të pavarur të ekspertëve
Në shtator 2025, BLKB publikoi rezultatet e një hetimi të pavarur të kryer nga gw&p ag Schweiz, të porositur nga vetë Këshilli i Bankës BLKB. Hetimi ekzaminoi proceset e brendshme të BLKB-së, qeverisjen dhe vendimmarrjen — jo sjelljen e Numarics ose themeluesve të saj. Është e rëndësishme të theksohet që ndërsa titulli zyrtar i komunikatës së BLKB-së i referohet “mangësive në transaksionin e Numarics,” mangësitë e identifikuara në raport kanë të bëjnë me qeverisjen e brendshme të BLKB-së, proceset e kontrollit paraprak dhe detyrimet e publikimit publik.
Gjetjet kryesore ishin si vijon:
Për qeverisjen: Këshilli i Bankës BLKB ishte përfshirë operacionalisht në transaksion në një shkallë që tejkalonte funksionin e tij mbikëqyrës, dhe mungonte një perspektivë gjithëpërfshirëse e menaxhimit në nivel grupi.
Për kontrollin paraprak: Aspekte të caktuara të kontrollit paraprak financiar dhe tregtar të kryer nga BLKB ishin të pamjaftueshme. Supozime kritike nuk ishin verifikuar në mënyrë të mjaftueshme nga BLKB para transaksionit.
Për raportimin: Detyrimet e raportimit në kontekstin e bashkimit u përmbushën. Raporti konfirmoi shprehimisht që raportimi kishte qenë “transparent, në kohë dhe përmbajtjësisht i përshtatshëm.” Kritika iu drejtua publikimit të vonë të BLKB-së për situatën financiare të entitetit të bashkuar.
Për përgjegjësinë: Kryetari i përkohshëm i Këshillit të Bankës, Thomas Bauer, deklaroi: “Përgjegjësia e fundit strategjike për dështimin e një projekti strategjik i takon organit më të lartë qeverisës — në rastin tonë, Këshillit të Bankës.”
Raporti i plotë dhe një përmbledhje zyrtare janë të disponueshme publikisht në faqen e internetit të BLKB-së. Gjithashtu, që nga shkurti 2026, Autoriteti Zviceran i Mbikëqyrjes së Tregut Financiar (FINMA) ka hapur hetimin e vet në proceset dhe sfondin e transaksionit, dhe një Komision Hetimor Parlamentar (PUK) i Kantonit të Basel-Landschaft ka filluar punën e tij. Të dy hetimet janë të fokusuara në nivel institucional.
Pozicioni i Kristian Kabashit
Kristian Kabashi ishte aksionar pakicë në entitetin e bashkuar. Raporti i pavarur i ekspertëve, të gjitha hetimet rregullatore në vazhdim dhe deklaratat publike të vetë BLKB-së fokusohen ekskluzivisht në qeverisjen e brendshme dhe proceset e vendimmarrjes së bankës. Deri në datën e kësaj deklarate, asnjë autoritet nuk ka bërë ndonjë pretendim për sjellje të parregullt financiare ndaj Kristian Kabashit ose Numarics AG.
Kristian Kabashi respekton punën e të gjitha hetimeve në vazhdim dhe mbetet i gatshëm për të bashkëpunuar me çdo autoritet nëse thirret.
