Tifozët e futbollit e kujtojnë mirë Yuto Nagatomo nga periudha e tij te Interi, por veterani japonez vazhdon ende të shkruajë histori në moshën 39-vjeçare.

Mbrojtësi me përvojë, i cili gjatë karrierës ka luajtur edhe për Galatasaray, Cesena dhe Olympique Marseillen, është përfshirë në listën përfundimtare të Japan national football team për Kupën e Botës.

Trajneri Hajime Moriyasu publikoi listën me 26 futbollistë të grumbulluar, ndërsa emri i Nagatomos shkaktoi emocione të mëdha.

Gjatë konferencës për shtyp që po transmetohej drejtpërdrejt, veterani japonez nuk arriti t’i përmbante lotët kur dëgjoi emrin e tij në listë, duke treguar qartë se sa shumë do të thotë për të fanella e kombëtares.


Për 39-vjeçarin, kjo është hera e pestë që do të luaj në Kampionat Botërorë me Japoninë.

Aktualisht pjesë e Tokyo, Nagatomo numëron 144 paraqitje me Japoninë dhe ka realizuar katër gola me ekipin kombëtar. /Telegrafi/

