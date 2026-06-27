Shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit - sa ulëse fituan partitë politike në Kuvend?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot mori vendim për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat janë mbajtur më 7 qershor 2026.
KQZ njofton subjektet politike dhe kandidatët se mund të paraqesin ankesat ndaj vendimit për shpalljen e rezultateve përfundimtare brenda 48 orëve në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.
Sipas rezultateve, Lëvizja VETËVENDOSJE! ka dalë subjekti më i votuar me 382,869 vota, ose 47.13 për qind.
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) renditet e dyta me 157,892 vota apo 19.44 për qind, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e treta me 135,567 vota ose 16.69 për qind.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 54,729 vota (6.74%), ndërsa Lista Serbe ka marrë 43,843 vota (5.40%).
Sipas rezultateve, Lëvizja VETËVENDOSJE! do të ketë 53 deputetë në legjislaturën e re, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) do të përfaqësohet me 22 deputetë, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka fituar 18 mandate.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 7 ulëse në Kuvend me 54,729 vota, ndërsa Lista Serbe do të ketë 9 mandate, pasi mori 43,843 vota (5.40%).
Partia Demokratike Turke e Kosovës (Kosova Demokratik Türk Partisi -KDTP) ka fituar 2 ulëse.
Nga një mandat kanë fituar edhe:
Për Lirinë, Drejtësinë dhe Mbijetesën (Za Slobodu Pravdu i Opstanak); Koalicioni Vakat (Koalicija Vakat); Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK); Partia e Re Demokratike (Nova Demokratska Stranka); Bashkimi Socialdemokrat (Socijaldemokratska Unija (SDU); PSA; Partia Liberale Egjiptiane; Partia e Bashkuar Gorane (Jedinstvena Goranska Partija) Partia Rome e Bashkuar e Kosovës (PREBK).
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, hapi i radhës është certifikimi i zgjedhjeve dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës. /Telegrafi/