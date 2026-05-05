KQZ miraton specifikat për fletëvotime, mbi 1.8 milion do të shtypen për zgjedhjet e 7 qershorit
KQZ mori vendim për miratimin e kërkesave dhe specifikimeve teknike për shtypjen e fletëvotimeve, broshurave të kandidatëve dhe listave votuesve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026.
Sipas vendimit të KQZ-së, numri i përafërt i fletëvotimeve që do të shtypen është rreth 1,840,000 copë, ndërkaq numri i saktë i tyre do të vendoset nga KQZ në një fazë të mëvonshme të procesit zgjedhor.
Bazuar në të dhënat e raportit të Listës Preliminare të Votuesve, numri i qytetarëve me të drejtë për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, është: 2,092,202 votues. /Kp/