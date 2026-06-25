Kostoja e luftërave të Izraelit që nga 7 tetori i afrohet 205 miliardë dollarëve
Kostoja e luftërave të Izraelit në Gaza, Liban, Siri dhe Iran që nga 7 tetori 2023 ka arritur në gati 205 miliardë dollarë, raportuan mediat izraelite.
Shifra u përfshi në një raport në Zman Yisrael, shërbimin në gjuhën hebraike të The Times of Israel, i cili vlerësoi efektin ekonomik të konflikteve në financat publike, humbjet e prodhimit dhe mbështetjen ushtarake amerikane, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
Duke cituar të dhënat e Bankës së Izraelit, raporti tha se kostoja e luftërave për qeverinë ka tejkaluar 118 miliardë dollarë.
Shpenzimet e mbrojtjes përbënin rreth 71.2 miliardë dollarë nga totali, ndërsa pagesat e kompensimit arritën në 9.6 miliardë dollarë, shpenzimet e ndryshme civile arritën në 16.7 miliardë dollarë, dhe kostot e interesit të lidhura me borxhin më të lartë publik arritën në 5.5 miliardë dollarë.
Raporti e vlerësoi vlerën e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake amerikane të furnizuara Izraelit në rreth 26 miliardë dollarë.
Barra ekonomike nuk u kufizua vetëm në shpenzimet publike, duke vlerësuar se humbja e prodhimit në ekonominë izraelite midis tetorit 2023 dhe fundit të vitit 2025 arriti në rreth 51.9 miliardë dollarë. /Telegrafi/