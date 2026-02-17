Kostadinovski: Gjykata Kushtetuese nuk është organ politik, nuk mund të ketë Badinter
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski sot foli për përdorimin e Badinterit në Gjykatën Kushtetuese dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Lidhur me propozimin e BDI-së për të pasur Badinterin në Gjykatën Kushtetuese, Kostadinovski theksoi se parimi i Badinterit është një parim shumë i rëndësishëm, por për organet politike si Kuvendi ku miratohen, ndryshohen dhe plotësohen ligjet.
"Unë e kam shprehur tashmë qëndrimin tim për këtë çështje. Parimi i Badinterit është një parim shumë i rëndësishëm, por për organet politike si Kuvendi ku miratohen ligjet, ku ato ndryshohen dhe plotësohen ligjërisht. Gjykata Kushtetuese nuk është një organ politik. Nëse Badinteri zbatohet në Gjykatën Kushtetuese, kjo do të thotë që ligji nuk do të vendos, por një lloj tjetër arsyetimi do të vendosë për kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë dhe për liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të qytetarëve. Nuk ka diçka të tillë askund në botë. Dhe për këtë arsye isha pak më i ashpër në kuptimin që nëse ndodh një gjë e tillë, është më mirë që ky institucion të vërë një dryn dhe nuk ka nevojë për ekzistencën e këtij institucioni, nëse diçka e tillë parashikohet këtu. Pra, ligjet dhe zbatimi i tyre nënkuptojnë garanci për liritë dhe të drejtat e çdo qytetari, dhe të komuniteteve jo-shumicë. Ky është kuptimi i parimit të Badinterit.
Nëse më pyetni mua personalisht, besoj se parimi i Badinterit nuk ka vend as në Këshillin Gjyqësor, sepse ka kritere të tjera. Kur ke parimin e Badinterit, nuk ka argumente ligjore. Një lloj tjetër argumenti do të përcaktojë vendimet", theksoi ai.
Lidhur me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, Kostadinovski tha se "ende është në fuqi konkluzioni se duhet të ketë një seancë përgatitore për këtë Ligj".
"Pres që Gjykata Kushtetuese të përfundojë shumë shpejt dhe çështja do të ngrihet natyrshëm në takimin e parë të punës. Kemi arritur në përfundimin se duhet të mbahet një seancë përgatitore. Ai nuk është zëvendësuar. Dhe asnjë nga gjyqtarët nuk ka kërkuar që ai të zëvendësohet.
Në vendin tonë, një vendim merret me pesë vota. Ndoshta një gjyqtar do të thotë se nuk ka nevojë për një seancë përgatitore, kështu që ai propozim do të shkojë në votim. Tani për tani, konkluzioni se duhet të mbahet një seancë përgatitore është ende në fuqi dhe duhet të mbahet, nëse e pyes veten, sepse ishte propozimi im. Pse është i mirë? Ne tashmë kemi marrë një qëndrim për atë seancë përgatitore, do të regjistrohet drejtpërdrejt, çdo qytetar do të mund të shohë në telefonin e tij se çfarë po diskutojmë në thelb", tha Kryetari i Gjykatës Kushtetuese./Telegrafi/