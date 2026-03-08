Kosova pëson humbje në sfidën vendimtare nga Finlanda
Kombëtarja e Kosovës në kategorinë e femrave në hendboll ka pësuar humbje në shtëpi ndaj Finlandës, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian.
Në sfidën vendimtare, “Dardanet” pësuan humbje me rezultat të ngushtë 27-29.
Edhe pse e nisën për mrekulli për ta mbyllur pjesën e parë me tre gola epërsi (15-12), finlandezet arritën ta përmbysnin në pjesën e dytë (12-17).
Kësisoj, Kosova renditet në fundin e grupit 1 pa pikë, grup ku gjenden edhe kombëtaret si Franca e Kroacia përpos Finlandës.
Kujtojmë, “Dardanet” do t’i zhvillojnë edhe dy përballje në muajin prill, ndaj Francës dhe Kroacisë./Telegrafi/
