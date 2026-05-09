Kosta: E ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në BE
Në Ditën e Europës, Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Kosta në një mesazh drejtuar qytetarëve të Maqedonisë së Veriut inkurajon vendin të bëjë hapin vendimtar për integrim në familjen e madhe evropiane.
Pavarësisht se nuk përmendi ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve, krerët evropianë kanë përsëritur vazhdimit se pa përmbushjen e këtij kushti nuk mund të çelen negociatat për grupkapitujt.
“Ne besojmë se e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian. Po bëhet shumë punë që të bëhet realitet. Vendi juaj ka qenë kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian për shumë vite. Është koha të ndërmerren hapat e ardhshëm përpara,” tha Antonio Kosta, President i Këshillit Evropian.
Koshta mesazhe të ngjashme iu dërgoi edhe vendeve të tjera të rajonit që aspirojnë anëtarësimin në BE.