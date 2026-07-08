Kos në Shkup: Ndryshimet kushtetuese mbeten hapi i radhës për të filluar procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian
"Ndryshimet kushtetuese mbeten hapi i domosdoshëm i radhës për të filluar procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian", tha sot Komisionerja e BE-së për Zgjerim, Marta Kos, në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Hristijan Mickoski.
"Zgjerimi i BE-së nuk ndërtohet mbi garanci që jepen paraprakisht, por mbi besimin, angazhimet, përkushtimin, përmbushjen dhe punën e tyre", tha Marta Kos duke u përgjigjur gazetarëve në lidhje me garancitë që Qeveria e Maqedonisë së Veriut po kërkon për të vazhduar me zbatimin e ndryshimeve kushtetuese të nevojshme për të filluar procesin substancial të negociatave për anëtarësim në BE.
"Unë nuk jam ai që mund t'ju japë këshilla se si të ndërtoni besim me fqinjët tuaj, por ajo që di është se sa më shumë besim të keni, aq më e lehtë do të jetë të përparoni përmes procesit të pranimit. Procesi i pranimit nuk është vetëm pjesa teknike ku duhet të bëni reformat, por procesi i pranimit lidhet edhe me dinamikën, dinamikën politike në shtetet anëtare".
"Ajo që dua të them është se ne mund të ndërtojmë besim jo vetëm me fjalë të mira, por edhe me vepra të mira. Ne mund të ndërtojmë vepra të mira duke shmangur veprimet dhe fjalët që mund të rrisin tensionet. Ne mund ta rrisim besimin kur respektojmë të drejtën ndërkombëtare, ne do t'i zgjidhim mosmarrëveshjet në mënyrë paqësore. Ne mund të ndërtojmë besim duke bashkëpunuar për çështje të përbashkëta. Ka shumë çështje të përbashkëta në BE".
"Ndërtimi i besimit mbështet stabilitetin rajonal dhe ndërtimi i besimit nuk ka të bëjë vetëm me një shtet anëtar, por ndërtimi i besimit ka të bëjë me ndërtimin e besimit me të gjitha njëzet e shtatë shtetet anëtare", tha Kos./Telegrafi/