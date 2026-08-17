Moti sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira lokale të pakta deri në mesatare për sot.
Pritet të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga perëndimi.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 7 deri në 16 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 31 deri në 38 gradë Celsius.
Në Shkup është paralajmëruar edhe mot me diell me erë të dobët deri në mesatare nga drejtim i ndryshueshëm.
Temperatura minimale pritet të bjerë në 16, ndërsa maksimale 38 gradë Celsius.
Top Lajme
Jobs
Real Estate