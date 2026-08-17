Temperatura deri në 35 gradë Celsius në Shqipëri
Ditën e hënë Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet kryesisht i kthjellët. Vranësira të pakta e hera-herës deri mesatare kalimtare përgjatë relieveve malore të vendit në orët e mesditës e pasdite.
Reshje lokale shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjatë relieveve malore në jug.
Era do të fryjë me drejtim juglindje-jugperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë dhe lugina pritet të
fitojë shpejtësi deri në 14 m/s.
Valëzim në det do të jetë i forcës 1-3 ballë. /Tch/
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