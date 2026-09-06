Goditet rrjeti i shpërndarësve të drogës në Sarandë, 20 të arrestuar
Një operacion i gjerë antidrogë është finalizuar në Sarandë pas një hetimi proaktiv dy mujor të zhvilluar nga Policia, në bashkëpunim me Prokurorinë. Operacioni, i koduar “Vjeshta”, ka çuar në arrestimin dhe ndalimin e 20 personave, ndaj të cilëve Gjykata e Sarandës kishte caktuar masën e sigurisë “arrest në burg”.
Në kuadër të operacionit janë sekuestruar dy armë zjarri pistoletë, sasi kokaine dhe kanabisi, katër automjete, 19 telefona celularë dhe një shumë parash në lekë dhe euro.
Operacioni u zhvillua nga Komisariati i Policisë Sarandë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, Forcën Kombëtare të Sigurisë, njësitë operacionale të Fierit dhe Tiranës, si dhe strukturat vendore të Policisë në Tiranë, Elbasan dhe Gjirokastër.
Gjatë kontrolleve në bazë të vendimeve të gjykatës, dy prej të arrestuarve, D. S. dhe Sh. B., u gjetën me nga një armë zjarri pistoletë. Armët janë sekuestruar dhe do t’i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme nga Instituti i Policisë Shkencore.
Sipas Policisë, lënda narkotike e sekuestruar, kokainë dhe kanabis, ishte ndarë në dhjetëra doza, që dyshohet se ishin për shitje.
Hetimi për këtë grup kriminal kishte nisur më herët. Më 31 korrik 2026, në kuadër të të njëjtit procedim, Policia arrestoi në flagrancë tre persona dhe sekuestroi rreth 5 kilogramë kanabis, që dyshohet se do të shpërndahej në Sarandë dhe Ksamil.
Nga hetimet dyshohet se personat e përfshirë ushtronin aktivitetin e shitjes së lëndëve narkotike në zona të ndryshme të Sarandës, përfshirë plazhet, lokalet e natës dhe zonat pranë shkollave.
Ndërkohë, gjatë operacionit është proceduar në gjendje të lirë edhe një 36-vjeçar nga Lushnja, pasi sipas Policisë ka kundërshtuar shërbimet për të mos lejuar kontrollin në një dhomë hoteli. Në atë ambient u kap një prej personave të arrestuar dhe u gjet një armë zjarri.
Hetimet vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Sarandës, me qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë së dyshuar kriminale, përcaktimin e përgjegjësive individuale dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë./euronews/