Konferenca e Investitorëve Amerikanë sjell në Prishtinë investitorë dhe liderë globalë
Me iniciativë të kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama, dhe përmes një partneriteti ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, me mbështetjen e Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, në kryeqytet do të mbahet Konferenca e Investitorëve Amerikanë.
Sipas njoftimit, kjo konferencë do të mbledhë investitorë, politikëbërës dhe liderë të industrisë nga data 28 deri më 30 prill 2026.
Në njoftimi e Odës thuhet se “Konferenca e Investitorëve Amerikanë 2026 lidh investitorët amerikanë dhe globalë me projekte strategjike në Prishtinë, duke hapur mundësi në infrastrukturë, inovacion dhe zhvillim të qëndrueshëm urban”.
Po ashtu, theksohet se “me pjesëmarrjen e korporatave dhe agjencive amerikane, diasporës, partnerëve ndërkombëtarë dhe aktorëve lokalë, konferenca synon të krijojë rrugë konkrete për investime dhe bashkëpunim afatgjatë”.
Për këtë ngjarje ka shkruar edhe vetë kreu i Prishtinës, Përparim Rama, i cili tha se kështu, Kosova po hyn në hartën e kapitalit global.