LAMM: Komunikacioni në Maqedoni zhvillohet pa pengesa, nuk ka vonesa në pikat kufitare
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të lagura. Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare, në anën e RMV-së, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi, njoftoi këtë mëngjes Lidhja Auto-moto e Maqedonisë.
Ata theksojnë se që nga dje (14.04.2026) janë kryer aktivitete ndërtimore në Rrugën Shtetërore A2, seksioni Gostivar - Strazhë, në urën nr. 7, Viadukt në Dol. Për të qenë në gjendje të kryhen punime rehabilitimi të urës, do të vendoset regjim i përkohshëm trafiku ndërsa vazhdojnë aktivitetet ndërtimore.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Delçevë.