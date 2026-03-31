Komuna e Prishtinës ndalon ekspozimin e mallrave në hapësira publike
Komuna e Prishtinës ka marrë vendim për ndalimin e ekspozimit të mallrave jashtë dyqaneve, në hapësira publike dhe në rrugë, me qëllim ruajtjen e rendit, sigurisë dhe lirimit të qarkullimit për qytetarët.
Vendimi është konfirmuar nga kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili përmes një postimi në Facebook ka theksuar se hapësirat publike duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe jo të uzurpohen.
“Hapësirat publike janë të qytetarëve, të askujt tjetër”, ka deklaruar Rama.
Ai ka bërë të ditur se me këtë vendim ndalohet vendosja dhe shitja e mallrave në trotuare, rrugë dhe hapësira të tjera publike, duke theksuar se kjo praktikë nuk do të tolerohet më.
“Nuk ka më mallra në trotuare. Nuk ka më bllokim të rrugëve. Nuk ka më zënie të hapësirave që u takojnë të gjithëve”, ka shkruar ai.
Sipas tij, ky vendim synon krijimin e kushteve për lëvizje të lirë dhe të sigurt për qytetarët, si dhe ruajtjen e funksionit publik të këtyre hapësirave.
“Këto hapësira janë për të ecur lirshëm, për fëmijët, për familjet, jo për t’u uzurpuar”, ka shtuar Rama.
Bazuar në vendimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, subjektet afariste obligohen që aktivitetin e tyre ta zhvillojnë vetëm brenda hapësirave të lejuara, ndërsa zbatimi i këtij vendimi do të mbikëqyret nga organet përkatëse të inspektimit. Shkelësit do të përballen me masa ndëshkuese në përputhje me legjislacionin në fuqi.