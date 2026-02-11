Komisionerja Marta Kos përshëndet formimin e qeverisë së re të Kosovës
Komisionerja Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, ka përshëndetur votëbesimin në Parlament të qeverisë së re të Kosovës.
Përmes një postimi në rrjetin social ‘X’, Kos ka uruar kryeministrin Albin Kurti dhe është shprehur se pret me padurim për të vizituar Kosovën.
Kos tha gjithashtu se fokusi i Kosovës tani duhet të jetë në avancimin e reformave të BE-së dhe marrjen e përfitimeve të Planit të Rritjes në Kosovë.
“Lajm i mirë nga Prishtina sot. Kuvendi është në detyrë. Një qeveri e re ka marrë detyrën. Urime Kryeministër Albin Kurti. Fokusi tani mund të zhvendoset në avancimin e reformave të BE-së dhe sjelljen e përfitimeve të plota të Planit të Rritjes në Kosovë. Pres me padurim të vizitoj Kosovën së shpejti”, ka shkruar Marta Kos. /Telegrafi/
Good news from Pristina today.
The Assembly is in place. A new government has taken office. Congratulations PM @albinkurti
The focus can now shift to advancing EU reforms & bringing the full benefits of the Growth Plan to Kosovo.
Looking forward to visiting Kosovo soon.
— Marta Kos (@MartaKosEU) February 11, 2026
