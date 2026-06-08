Mediat ruse në shërbim të destabilizimit: Kremlini dhe Beogradi përdorën zgjedhjet në Kosovë për përhapjen e propagandës
Ndërsa mediat shtetërore ruse dhe aparati politik në Beograd, sipas analizave dhe vlerësimeve të ndryshme, kanë intensifikuar raportimet gjatë ditës së zgjedhjeve në Kosovë, duke përhapur narrativa mbi “terror”, “frikësim” dhe “krizë institucionale”, zgjedhjet parlamentare në Republikën e Kosovës janë vlerësuar si një test i rëndësishëm për funksionimin e demokracisë dhe institucioneve shtetërore.
Sipas këtyre analizave, ajo që Kremlini dhe aktorët e lidhur me të në rajon përpiqen ta paraqesin si “presion nga Prishtina” dhe “krizë e brendshme institucionale”, në fakt interpretohet si proces i konsolidimit të sundimit të ligjit dhe shtrirjes së autoritetit shtetëror në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë veriun e vendit, i cili për një periudhë të gjatë është përshkruar si zonë e ndjeshme për shkak të ndikimeve paralele institucionale.
RT Balkan dhe pretendimet për “ndikim malinj”
Në qendër të kritikave përmendet edhe rrjeti mediatik RT Balkan, i cili sipas analizave është angazhuar në riprodhimin e akuzave për “arrestime”, “frikësim” dhe “sulme ndaj komunitetit serb dhe institucioneve lokale”.
Sipas këtyre vlerësimeve, qëllimi i këtyre raportimeve është krijimi i një narrative që synon të paraqesë situatën në Kosovë si të paqëndrueshme, duke ndikuar në perceptimin ndërkombëtar për funksionimin e institucioneve dhe rendit kushtetues.
Në këto raportime mbështetëse, shpesh citohen edhe deklarata të politikanit serb Milovan Drecun, i cili ka folur për kriza institucionale dhe vështirësi në formimin e koalicioneve politike në Kosovë.
Në deklaratat e tij, Drecun ka pretenduar se subjektet politike në Kosovë përballen me vështirësi në krijimin e shumicave parlamentare dhe bashkëpunimin ndërpartiak, duke përmendur edhe raportet me Listën Serbe. Këto deklarata, sipas analizave, janë përdorur në disa media ruse për të forcuar narrativën mbi bllokim politik dhe mungesë stabiliteti institucional.
Në të njëjtën kohë, në diskursin e tij ai ka përshkruar veprimet e institucioneve të Kosovës si të lidhura me retorikë nacionaliste dhe populiste, duke ngritur akuza për qasje politike të njëanshme, të cilat janë kundërshtuar nga interpretimet që i konsiderojnë ato si pjesë e funksionimit të zakonshëm demokratik.
Sputnik dhe narrativat për zgjedhjet në Kosovë
Ndërkohë, media shtetërore ruse Sputnik është përmendur për përdorimin e narrativave ironizuese dhe krahasimeve simbolike për të përshkruar ciklet zgjedhore në Kosovë, duke i paraqitur ato si shenjë të paqëndrueshmërisë politike.
Sipas raportimeve të saj, përsëritja e zgjedhjeve dhe krizat politike interpretohen si vështirësi sistemike, ndërsa vihet në dyshim aftësia për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme institucionale. Në këto analiza, gjithashtu përmendet tensioni politik dhe rivaliteti ndërmjet aktorëve kryesorë politikë në vend.
Në këtë kontekst, sipas analizave kritike, synohet të krijohet një perceptim se proceset demokratike në Kosovë janë të bllokuara, pavarësisht faktit se përsëritja e zgjedhjeve në demokraci përfaqëson një mekanizëm të rregullt kushtetues për zgjidhjen e krizave politike.
Në raportimet e ndryshme përmenden gjithashtu qëndrime që lidhen me procesin e dialogut Kosovë–Serbi, ku pretendohet se ekzistojnë “vija të kuqe” të palëkundura dhe mungesë e gatishmërisë për kompromis.
Sipas analizës, këto narrativa përdoren për të theksuar ndarjet politike dhe për të vendosur theksin te mungesa e konsensusit rajonal.
Nga ky këndvështrim, Kremlini përmes mediave të tij synon të mbajë Ballkanin në një gjendje të tensionuar dhe të paqëndrueshme, duke vështirësuar proceset e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
RIA Novosti dhe TASS në raportimet për Kosovën
Në raportimet e agjencive shtetërore ruse RIA Novosti dhe TASS, vëmendje i është kushtuar edhe zhvillimeve politike dhe procesit zgjedhor në Kosovë.
Në disa prej këtyre raportimeve është theksuar nevoja për shumicë të qëndrueshme parlamentare dhe stabilitet institucional, ndërsa janë përmendur edhe veprimet e institucioneve të sigurisë në rastet e hetimeve për presion të mundshëm politik në disa struktura lokale.
Sipas analizave të cituara, këto raportime shpesh interpretohen ndryshe nga vëzhguesit perëndimorë, të cilët i konsiderojnë veprimet institucionale si pjesë të zbatimit të ligjit dhe jo si presion politik.
Në raportimet e TASS është theksuar gjithashtu rëndësia e pjesëmarrjes së komunitetit serb në procesin zgjedhor në Kosovë, duke përmendur përfaqësimin e garantuar në Kuvendin e Kosovës dhe rolin e Listës Serbe në zgjedhje.
Në këtë kontekst, është transmetuar edhe qëndrimi i Beogradit për mbështetjen e këtij subjekti politik, duke e paraqitur atë si mbrojtës të interesave të komunitetit serb në Kosovë.
Në përfundim, sipas analizave të përfshira në këtë diskurs, mediat shtetërore ruse dhe narrativat e lidhura me to krijuan një kornizë interpretimi që synon të vërë në dyshim funksionimin institucional të Kosovës dhe të rrisë perceptimin e paqëndrueshmërisë politike.
Nga ana tjetër, institucionet dhe proceset demokratike në Kosovë paraqiten si pjesë e konsolidimit të shtetit të së drejtës dhe përpjekjeve për integrim euroatlantik, ndërsa përpjekjet për ndikim të jashtëm shihen si faktorë që synojnë të zbehin këto procese dhe të ruajnë tensione politike në rajon./The GeoPost.