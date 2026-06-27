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Komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve, Malë Gashi, ka bërë të ditur se ekipet e zjarrfikësve kanë intervenuar me sukses në shuarjen e një zjarri që ka përfshirë kulmin e një ndërtese në rrugën “Isa Kastrati” në Prishtinë.

Sipas tij, ndërhyrja është realizuar me profesionalizëm dhe përkushtim, duke arritur lokalizimin dhe shuarjen e plotë të zjarrit.

“Sot, në një rast zjarri në kulmin e një ndërtese në rrugën ‘Isa Kastrati’ në Prishtinë, ekipet tona intervenuan me profesionalizëm dhe përkushtim për lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit”, ka shkruar Gashi.

Ai ka falënderuar të gjitha ekipet mbështetëse që kanë qenë të përfshira në operacion, përfshirë shërbimet emergjente dhe institucionet komunale.

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“Falënderojmë ekipin nga DSE, Policinë, ekipet mjekësore urgjente, ekipin e Komunës së Lipjanit dhe ekipet e KRU Prishtina për ndihmën dhe mbështetjen e ofruar gjatë këtij operacioni”, ka deklaruar ai.

Gashi ka vlerësuar gjithashtu angazhimin e zjarrfikësve, duke theksuar se ata kanë vepruar me përkushtim maksimal në menaxhimin e situatës.

“Kolegët tanë dhanë maksimumin nga vetja dhe arritën ta shuajnë zjarrin me sukses”, ka shkruar ai.

Në fund, ai ka shprehur mirënjohje për profesionalizmin dhe guximin e treguar në terren.

“Ju lumtë të gjithë kolegëve për angazhimin, sakrificën, guximin dhe profesionalizmin e treguar në kryerjen e detyrës”, ka përfunduar Gashi. /Telegrafi/


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