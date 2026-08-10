Kolumbia tronditet nga një tërmet 7.4 ballë, banorët dalin në rrugë
Një tërmet me magnitudë 7.4 ballë u regjistrua në Kolumbinë perëndimore, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS).
Dridhjet u ndjenë në të gjithë vendin.
Epiqendra e tërmetit ishte në San José del Palmar, në departamentin e Chocó, rreth 280 kilometra në perëndim të Bogotës, në një thellësi prej 107 kilometrash.
Në kryeqytetin e vendit, dridhjet u ndjenë fuqishëm, u dhanë alarmet dhe në shumë ndërtesa njerëzit u evakuuan në rrugë si masë paraprake.
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