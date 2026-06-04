Kolegët e policit të vrarë, Enea Mekolli në lot pas ngjarjes tragjike
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Maliq të Shqipërisë, ku një polic është vrarë dhe një tjetër është plagosur.
Autori i vrasjes së një polici dhe plagosjes së një tjetri është Violand Braçellari, i cili është arrestuar nga Policia e Shtetit dhe është dërguar i plagosur në spitalin e Tiranës
Gjatë ndërhyrjes, policia i ka bërë thirrje të dorëzohej, por ai nuk i është bindur urdhrave dhe ka hapur zjarr ndaj efektivëve. Si pasojë e sulmit, ka humbur jetën në krye të detyrës inspektor Enea Mekolli 34 vjeç, ndërsa është plagosur inspektor Edison Adri 36 vjeç, të dy pjesë e Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Korçë.
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Pas ngjarjes së rëndë në Maliq, ku humbi jetën efektivi i Policisë së Shtetit, Enea Mekolli, pikëllimi ka përfshirë kolegët e tij.
Në pamjet e publikuara nga Top Channel, ata shihen të përlotur, teksa përjetojnë humbjen e kolegut që ra në krye të detyrës.
Ngjarja ka tronditur jo vetëm radhët e policisë, por edhe opinionin publik në Shqipëri.