Klodit nuk i del inati me Mozën pas daljes nga Ferma VIP: Aty brenda ka dinozaur, armiku im kryesor
Një televotim mes Blerinës, Malborës dhe Klod Dedjas ka vendosur fatin e këtij të fundit në Ferma VIP, duke e nxjerrë jashtë garës për çmimin e madh.
Vendimi i publikut i dha fund rrugëtimit të tij brenda formatit.
Pas daljes nga reality show, Klodi ishte i ftuar në Ferma Club, ku ndau përshtypjet e tij për eksperiencën në fermë, të cilën e përshkroi si intensive dhe me shumë dinamika të forta.
Ai u ndal te marrëdhëniet dhe grupimet brenda lojës, duke theksuar se sipas tij ishin krijuar dy kampe që ndikonin në rrjedhën e lojës dhe e vështirësonin për individët që hynin si lojtarë më të pavarur.
Ai shtoi se shpesh është ndjerë i përfshirë në situata që i ka perceptuar si të ndërlikuara brenda lojës.
Duke folur për debatet dhe përplasjet, Klodi u shpreh se ato janë pjesë e natyrshme e një formati të tillë, duke theksuar se secili reagon ndryshe në kushte presioni dhe izolimi.
I pyetur për një koment specifik gjatë intervistës, ai sqaroi se deklaratat e tij nuk kishin për qëllim individë të veçantë, por ishin më shumë reflektim mbi dinamikat dhe mënyrën se si zhvillohet loja në përgjithësi.
Në fund, Klodi theksoi se pjesëmarrjen në Ferma VIP nuk e kishte parë si garë për fitore, por si një eksperiencë të vlefshme personale dhe të veçantë. /Telegrafi/