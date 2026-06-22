Kjo Toyota e vjetër fsheh "një shtëpi të tërë brenda saj"
Kjo Toyota HiAce Grand Cabin e vitit 1994 ka përshkuar pothuajse të gjithë distancën nga Toka në Hënë, por kilometrazhi është gjëja më pak interesante në lidhje me të.
Furgoni ka disa detaje që thjesht nuk do t'i gjeni në një model tjetër si ai.
Lindi si një furgon për tregun japonez, megjithatë tani mban një titull dhe regjistrim amerikan, dhe diku gjatë rrugës dikush e rindërtoi atë në një shoqërues të denjë për udhëtime të gjata dhe një shtëpi që të shoqëron.
Sado e bukur të jetë pjesa e përparme e kabinës, pjesa më e mirë është në pjesën e pasme.
Jo vetëm që ka një frigorifer të vogël atje, por ka edhe një televizor të montuar në mur dhe karrige që mund të palosen dhe të dyfishohen si një shtrat i gjerë.
Bagazhi është vendi ku i gjithë furgoni shndërrohet në diçka krejtësisht tjetër.
Është shndërruar në një banjo kompakte funksionale, e mbuluar me dysheme të bardhë të papërshkueshme nga uji, e pajisur me një lavaman dhe dollap të vogël, dhe me një dush.
Ky HiAce i vetëm është i listuar në Fourbie Exchange në Pomona, Kaliforni, me një çmim fillestar prej 17,995 dollarësh. /Telegrafi/