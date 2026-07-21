Gomat që nuk mbushen me ajër
Pas gati dy dekadash zhvillimi, kompania japoneze Bridgestone ka vendosur në përdorim real gomat e saj pa ajër, të quajtura AirFree.
Kjo teknologji, e cila synon të eliminojë problemet me shpimet dhe humbjen e presionit, ka kaluar nga faza e prototipit në përdorim të përditshëm në rrugë.
Ndryshe nga gomat tradicionale, të cilat mbështeten te presioni i ajrit brenda tyre, gomat AirFree përdorin një strukturë të veçantë me fije dhe materiale elastike që mbajnë peshën e automjetit dhe thithin goditjet nga rruga. Kjo do të thotë se ato nuk mund të shpohen dhe nuk kanë nevojë për kontroll të vazhdueshëm të presionit.
- YouTube www.youtube.com
Bridgestone ka nisur përdorimin komercial të këtyre gomave në automjete autonome me shpejtësi të ulët në qytetin Higashiomi, në prefekturën Shiga të Japonisë. Automjetet përdoren kryesisht për transportin e banorëve të moshuar në zonat lokale.
Megjithatë, teknologjia ende nuk është gati për makinat e zakonshme të pasagjerëve. Një nga kufizimet kryesore është shpejtësia – versionet aktuale janë projektuar për përdorim me ritëm të ulët dhe jo për autostrada apo automjete me performancë të lartë.
Përparësia më e madhe e gomave pa ajër është ulja e mirëmbajtjes dhe rritja e sigurisë, veçanërisht për automjetet autonome, flotat publike dhe makineritë industriale. Në të ardhmen, Bridgestone synon ta zgjerojë këtë teknologji në fusha të tjera të transportit.
Gomat pa ajër konsiderohen një nga ndryshimet më të mëdha të mundshme në industrinë e automobilave, por sfidat si kostoja, komoditeti dhe përdorimi në shpejtësi të larta ende duhet të zgjidhen para se ato të bëhen të zakonshme në veturat e përditshme. /Telegrafi/