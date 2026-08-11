Toyota tërheq mbi gjysmë milioni Camry për shkak të një defekti
Toyota ka tërhequr nga tregu rreth 508 mijë automjete Camry të viteve 2025–2026, pasi është zbuluar një problem që mund të bëjë që paneli digjital i instrumenteve të mbetet plotësisht i fikur.
Problemi prek modelet Camry LE, SE dhe Nightshade.
Në rast të defektit, drejtuesi mund të mos shohë shpejtësinë, sinjalizimin e kthesave, dritat paralajmëruese apo të marrë disa sinjale zanore.
Modelet XLE dhe XSE nuk përfshihen në tërheqje, pasi përdorin një ekran më të madh.
Toyota ka konfirmuar se problemi lidhet me softuerin e panelit të instrumenteve.
Për ta zgjidhur, pronarët e automjeteve të prekura duhet të paraqiten në një servis të autorizuar Toyota, ku softueri do të përditësohet pa pagesë.
Toyota këshillon drejtuesit që të mos e neglizhojnë problemin, pasi një panel instrumentesh që nuk funksionon mund ta bëjë më të vështirë monitorimin e shpejtësisë dhe sinjaleve të rëndësishme gjatë drejtimit.