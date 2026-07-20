Kjo raketë e vogël mund të zgjidhë krizën e mbrojtjes së Evropës
Në një vendndodhje sekrete në Suedinë rurale, The Telegraph është gati të dëshmojë lëshimin e një rakete me kosto të ulët që mund të zgjidhë krizën e mbrojtjes nga dronët në Evropë.
"Në thelb është një celular fluturues me një kokë rakete", thotë Dominic Surano, një inxhinier hapësinor në Mbrojtjen Ajrore Nordike (NAD), ndërsa zbulon sistemin "Kreuger" për shkatërrimin e dronëve.
Sigurisht, nuk duket si asgjë e veçantë: është afërsisht sa madhësia e një kutie këpucësh, i pajisur me një helikë të dobët dhe i ngjan pak një nëndetëseje lodër, transmeton Telegrafi.
Por, ndërsa Rusia prodhon mijëra dronë sulmi të lirë, të cilët aleatët e NATO-s aktualisht po i qëllojnë me raketa luftarake prej 1 milion dollarësh, kjo është e gjithë ideja pas këtij mini-interceptori.
“Dronët e nivelit hobi janë ndër vrasësit më të mëdhenj në zonat e luftës... po shohim dronë me vlerë 500 dollarë që shkatërrojnë tanke që kushtojnë 20 milionë dollarë”, thotë Surano, pak çaste para një lëshimi prove të kompletit Kreuger.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, thotë ai, Kreuger, duke përdorur teknologjinë e inteligjencës artificiale, do të lokalizojë një dron armik, do të lëvizë brenda distancës së goditjes dhe më pas do të shpërthejë një kokë rakete artificiale - e cila, në një skenar luftimi të vërtetë, do të shkatërronte objektivin.
Ka një ndjesi elektriciteti nervoz në ajër ndërsa fillon testi. Inxhinierët ende po vrapojnë rreth vendit të lëshimit duke kryer kontrolle të minutës së fundit.
Stafi i lartë i NAD, përfshirë James Heappey, ish-ministrin e Forcave të Armatosura të Britanisë, është dërguar me aeroplan posaçërisht për këtë moment.
Një grup i zgjedhur gazetarësh është ftuar gjithashtu të shohin demonstrimin, dhe nëse diçka shkon keq - epo, Surano do të preferonte të mos mendonte për këtë.
Ndërsa Kreuger niset në qiell, ekipi i NAD mblidhet para një ekrani televiziv për të parë luftimin nga një kamera e montuar në hundën e raketës.
Askush nuk flet ndërsa transmetimi video tregon Kreuger-in duke u afruar ngadalë por me siguri drejt një droni artificial - dhe pastaj duke fluturuar drejt tij.
Megjithatë, asnjë nga inxhinierët nuk duket shumë i shqetësuar. Brenda pak çastesh, Kreuger ka korrigjuar kursin e tij dhe po kthehet prapa nga erdhi për të bërë një tjetër kalim drejt dronit.
Këtë herë ai hyn brenda rrezes së shpërthimit dhe shpërthen kokën e tij artificiale.
"Ky është kontakt fizik dhe kërcënimi po zvogëlohet", thërret Surano.
Me Rusinë që rrit agresionin në krahun lindor të NATO-s, i theksuar nga inkursioni i dronëve të shtatorit të kaluar në Poloni, aleanca perëndimore po lufton me një nyje gordiane në mbrojtjen ajrore.
Gjatë inkursionit, kur rreth 20 dronë rusë hynë në hapësirën ajrore polake, NATO u detyrua të përgjigjej duke nxitur avionë luftarakë për t'i rrëzuar ata.
Ishte një përgjigje tepër e kushtueshme ndaj një mori armësh të papërpunuara që ishin prodhuar në fabrikat e Rusisë të dëmtuara nga sanksionet për disa mijëra dollarë.
E njëjta dilemë përballet edhe me krerët e mbrojtjes civile në Evropë, të cilët po përpiqen të ndalojnë dronët rusë që kryejnë mbikëqyrje të aeroporteve dhe fabrikave të përdorura për të mbështetur Ukrainën.
Zgjidhja e NAD-së, duke i dhënë fund konfliktit, është ta mposhtë Moskën në lojën e saj duke prodhuar raketa anti-dronë, të cilat janë po aq të lira dhe të lehta për t'u siguruar.
"Jam i sigurt që e kemi përgjigjen, sepse e kemi zgjidhur problemin e kosto-efikasitetit të mbrojtjes ajrore", i tha Tobias Billström, ish-ministri i Jashtëm suedez dhe drejtori i strategjisë së NAD-së, The Telegraph pas lançimit të suksesshëm të provës.
Ai vlerëson se kostoja për njësi e Kreuger-it, i cili mund të pajiset me një kokë lufte ose një interceptor kinetik që shkatërron helikat e një droni, është diku rreth 10,000 dollarë.
Sistemi është i prodhuar tërësisht nga komponentë jo-kinezë, shton ai, që do të thotë se është i lehtë për t’u prodhuar në masë në rast të një krize ose konflikti global tregtar.
“Ne duam ta shohim interceptorin fillimisht të përdoret nga forcat e armatosura ukrainase dhe më pas ta zgjerojmë atë në familjen më të gjerë evropiane. Po shqyrtojmë gjithashtu versionin e ardhshëm të tij, i cili do të përdorte një shpërthim pulsi elektromagnetik për të bllokuar dronë të tjerë”, thotë ai. /Telegrafi/