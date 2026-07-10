Kjo krijesë me gjemba duket si një aliene
Një krijesë me një pamje jashtëzakonisht të pazakontë ka mahnitur përdoruesit e internetit, pasi trupi i saj i mbuluar me gjemba i ka bërë shumë njerëz të mendojnë se bëhet fjalë për një krijesë nga një planet tjetër.
Pamja e saj e frikshme dhe format e pazakonta kanë shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale.
Kjo krijesë është në fakt një fazë larvore e një fluture ose mole dhe, pavarësisht pamjes së saj kërcënuese, ajo është pjesë e botës së zakonshme të insekteve.
Gjembat dhe strukturat e pazakonta në trup janë një mekanizëm mbrojtës që ndihmon vemjen të shmangë grabitqarët.
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Shumë lloje vemjesh kanë zhvilluar forma të çuditshme si pjesë e evolucionit. Disa përdorin ngjyra paralajmëruese, gjemba ose modele që imitojnë kafshë më të rrezikshme për t’i trembur armiqtë natyrorë.
Pamja e saj ka bërë që shumë komentues ta krahasojnë me krijesa nga filmat fantastiko-shkencorë, veçanërisht me alienët e filmave “Alien”. Megjithatë, ekspertët kujtojnë se natyra shpesh krijon forma që duken më të çuditshme se çdo krijesë imagjinare.
Në botën e insekteve ekzistojnë edhe specie të tjera me sjellje të pazakonta. Për shembull, një vemje e zbuluar në Havai, e quajtur nga shkencëtarët “mbledhësja e eshtrave” (“bone collector”), mbulohet me pjesë të insekteve të ngordhura për t’u kamufluar dhe për të mbijetuar pranë rrjetave të merimangave.
Këto zbulime tregojnë se natyra ka ende shumë mistere dhe se disa krijesa të vogla mund të duken si personazhe të një filmi fantastik, ndërsa në të vërtetë janë shembuj të jashtëzakonshëm të përshtatjes biologjike. /Telegrafi/