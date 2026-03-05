Kjo është makina më e vogël e lojërave elektronike në botë
Një entuziast 24-vjeçar i elektronikës në Indi ka ndërtuar makinën më të vogël të lojërave elektronike në botë - një pajisje me lartësi 2.4 centimetra.
Kiran Patil tha se ka qenë i magjepsur nga elektronika që kur ishte fëmijë dhe me kalimin e viteve ky interes e ka çuar të eksperimentojë me projekte të shumta mikroelektronike.
Makina ka katër butona dhe mund të ekzekutojë një version të emuluar të lojës klasike të lojërave elektronike Space Invaders.
Ai tha se ideja i erdhi për herë të parë gjatë pandemisë COVID-19 .
"Ndërtova një prototip fillestar gjatë asaj kohe, por më duhej të zhvilloja më tej anën e softuerit të projektit”, tha Patil.
Guinness konfirmoi se rezultati i përpjekjeve të Patil është zyrtarisht makina më e vogël e lojërave elektronike në botë. /Telegrafi/