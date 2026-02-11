Kishin organizuar pritë dhe planifikonin t’i plaçkitnin, çifti nga Kili befasojnë – rritin shpejtësinë dhe shtypin me veturë njërin prej tyre
Ky është momenti kur një shofer parandaloi një grabitje të armatosur në autostradë, duke shtypur një nga kriminelët e armatosur që u përpoq ta detyronte të ndalonte.
Në vend që të frenonte për të shmangur një përplasje, ai u sigurua që sulmuesi i tij të shtypej duke përshpejtuar drejt tij përmes një hapësire të ngushtë midis automjetit të hajdutit, tregon videoja.
Të paktën dy burra të armatosur që dukeshin se mbanin maska për të mbuluar fytyrat u panë duke dalë nga makina përpara tyre, pasi ajo u ndal me shpejtësi për të provuar t'u bllokonte rrugën.
Sekonda para grabitjes, gruaja, shoqëruesi i së cilës i nxori nga rreziku, u dëgjua duke thënë: "Thonë se kjo zonë është pak e rrezikshme".
Gruaja me viktimën e synuar mund të dëgjohej duke bërtitur ndërsa godisnin banditin me shpejtësi përpara se t'i thoshte shoqërueses së saj: "Kishe të drejtë" në një pranim të dukshëm se ata kishin dyshime se ishin gati të binin në pritë.
Shoferi që ndërmori veprimin drastik mund të dëgjohej duke u përpjekur të kontrollonte frymëmarrjen e tij, të panikuar ndërsa çifti diskutonte të ndalonte më tej në autostradë kur ishin në një zonë që e konsideronin më të sigurt.
Drama ndodhi të shtunën në Quilicura, një komunë e Kilit, në kryeqytetin e saj, Santiago. Çifti i shënjestruar po bëhej gati të hynte në autostradën Vespucio Norte nga një rrugë kombëtare e quajtur Ruta 5.
Shoferi i guximshëm konfirmoi për një stacion radiofonik kilian se ata kishin folur për dyshimet e tyre për Audin përpara tyre përpara se të zhvillohej drama. /Telegrafi/