Kina nis hetim ndaj gjeneralit më të lartë të ushtrisë
Ministria e Mbrojtjes e Kinës thotë se ka nisur një hetim ndaj gjeneralit me gradën më të lartë të vendit për "shkelje të rënda të disiplinës dhe ligjit".
Ministria nuk dha detaje të mëtejshme rreth akuzave kundër gjeneralit Zhang Youxia, i cili është parë gjerësisht si aleati më i ngushtë ushtarak i presidentit Xi Jinping.
Megjithatë, në Kinë akuzat për shkelje zakonisht bëhen për korrupsion.
Në njoftimin e saj, ministria tha se një tjetër oficer i lartë ushtarak, Gjenerali Liu Zhenli, ishte gjithashtu nën hetim.
Hetimi i tyre vjen pas dëbimit të nëntë gjeneralëve të lartë në tetor - një nga goditjet më të mëdha publike ndaj ushtrisë në dekada.
Zhang, 75 vjeç, është nënkryetar i Komisionit Qendror Ushtarak (CMC) - grupi i Partisë Komuniste i kryesuar nga presidenti Xi, i cili kontrollon forcat e armatosura.
Zhang është gjithashtu anëtar i organit më të lartë vendimmarrës të partisë, Byrosë Politike me 24 anëtarë.
Babai i tij ishte një nga gjeneralët themelues të Partisë Komuniste Kineze.
Zhang u bashkua me ushtrinë në vitin 1968 dhe është një nga të paktët udhëheqës të lartë me përvojë luftarake.
Ai u mbajt në detyrë përtej moshës së zakonshme të daljes në pension për ushtrinë e Kinës, duke forcuar besimin e presidentit Xi tek ai deri më tani.
Ndryshe, me hetimin ndaj Zhang dhe Liu, Komiteti i Kujdesit Civil (CMC) tani ka rënë nga shtatë anëtarët fillestarë në vetëm dy: Xi, i cili është kryetar, dhe Zhang Shengmin, i cili është përgjegjës për çështjet disiplinore të ushtrisë. /Telegrafi/