Kina dërgon fshehtas sisteme mbrojtëse ajrore në Iran
Sipas inteligjencës amerikane, Kina po përgatitet t’i dërgojë Iranit sisteme të reja të mbrojtjes ajrore në javët e ardhshme, sipas tre burimeve të njohura me vlerësimet e fundit.
Ky veprim shihet si provokues, pasi Pekini më herët ka deklaruar se ka ndihmuar në ndërmjetësimin e armëpushimit mes SHBA-së dhe Iranit, ndërsa presidenti amerikan, Donald Trump pritet të vizitojë Kinën muajin e ardhshëm për bisedime me presidentin Xi Jinping.
Raporti thekson se Irani mund të jetë duke përdorur armëpushimin për të rimbushur arsenalin e tij me ndihmën e partnerëve të huaj, shkruan cnn.
Dy burime thonë se Kina po përpiqet t’i dërgojë pajisjet përmes vendeve të treta, për të fshehur origjinën e tyre.
Sistemet që përmenden janë MANPADS – raketa kundërajrore të lëvizshme me shpatull, të cilat gjatë luftës kanë përbërë kërcënim për avionët amerikanë në lartësi të ulët.
Ambasada kineze në Uashington i ka mohuar akuzat, duke thënë se Kina nuk ka furnizuar asnjë palë me armë dhe se respekton detyrimet ndërkombëtare.
Sipas burimeve, dërgimi i këtyre sistemeve do të shënonte një nivel të ri të mbështetjes kineze për Iranin, ndryshe nga shitjet e mëparshme të teknologjisë me përdorim të dyfishtë përmes kompanive kineze.
Analistët thonë se Kina po përpiqet të mbajë marrëdhënie të afërta me Iranin për shkak të varësisë nga nafta e tij, duke qëndruar njëkohësisht publikisht neutrale dhe duke shmangur përfshirjen e drejtpërdrejtë në konflikt. /Telegrafi/