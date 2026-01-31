KFOR-i me stërvitje forcon gatishmërinë taktike
Ushtarë shumëkombësh nga Grupi i Përbashkët i Mbështetjes Logjistike (JLSG) dhe Batalioni Rezervë Taktik zhvilluan një trajnim për mbështetje të lëvizshmërisë në kampin Novosellë.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook thuhet se aktiviteti u përqendrua në koordinimin me Detashmentin e Mbështetjes Mobile (MSD) dhe përdorimin e Njësisë K9 për detyra sigurie dhe zbulimin e mjeteve shpërthyese në kushte reale stërvitore.
"Trajnimi forcoi gatishmërinë taktike, ndërveprueshmërinë dhe kohezionin, duke mbështetur aftësinë e KFOR-it për të operuar në mënyrë efektive në përputhje me mandatin e tij", thuhet në njoftim. /Telegrafi/
