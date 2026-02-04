Këto zakone të përditshme po shkaktojnë aroma të pakëndshme në shtëpinë tuaj
Nëse po pyesni veten pse shtëpia juaj ka gjithmonë një lloj ere, kjo mund të jetë për shkak se keni ndjekur disa zakone të përditshme pa e kuptuar se sa të dëmshme mund të jenë ato në aspektin e krijimit të aromave të pakëndshme.
Prandaj, kushtojini vëmendje këtyre zakoneve dhe lexoni këshillat se çfarë të bëni për të zvogëluar aromat e pakëndshme që përhapen në shtëpinë tuaj.
Lënia e enëve në lavaman për një kohë shumë të gjatë
Mund të jetë joshëse ta shtysh larjen e enëve vetëm për një mbrëmje tjetër, veçanërisht nëse jeton vetëm dhe nuk ke askënd që të të shqetësojë me punët e shtëpisë.
Megjithatë, mund të jeni duke ftuar aroma të padëshiruara në shtëpinë tuaj, thjesht sepse keni pritur shumë gjatë për të pastruar ato enë dhe pjata.
"Mbetjet e ushqimit në enët e lagura bëhen një vend për shumimin e baktereve, duke lëshuar aroma të pakëndshme që mund ta përmbytin kuzhinën tuaj më shpejt nga sa mund të prisni", shpjegon Robin Murphy, drejtoreshë e Maid Brigade.
Gatim pa ventilim
Pavarësisht nëse gatuani ushqim në shtëpi tri herë në ditë apo thjesht e ndizni sobën disa herë në javë, e dini fuqinë që ka ushqimi në përhapjen e aromave në një dhomë.
Prandaj, sigurimi i ventilimit të duhur në shtëpinë tuaj është thelbësor për të parandaluar që aromat e ushqimit të vazhdojnë të qëndrojnë. Në fund të fundit, aromat e gatimit janë mjaft të forta dhe do të përhapen në të gjithë hapësirën tuaj.
"Pa ventilim të duhur, aromat e gatimit ngjiten në mure, dollapë dhe orendi", thotë ekspertja.
Mos lejoni që peshqirët e lagur të thahen
Ata që kanë nuhatur peshqirët e lagur e dinë sa të pakëndshëm mund të jenë. Murphy shpjegon se peshqirët e lagur jo vetëm që mbajnë erë të keqe, por mund të tërheqin edhe myk dhe baktere.
Para se t’i varni përsëri në banjo, sigurohuni që janë plotësisht të thata. Ky hap i vogël do ta përmirësojë ndjeshëm mjedisin tuaj.
Nuk keni qarkullimin e duhur të ajrit
Pronari i Memphis Maids, Steve Evans, thotë se kur një shtëpi nuk ka qarkullim të mjaftueshëm të ajrit, ajo do të fillojë të reflektojë aroma nga mjedisi përreth, duke përfshirë djersën, ushqimin dhe aroma të tjera.
Për fat të mirë, zgjidhja këtu është mjaft e thjeshtë. Evans sugjeron hapjen e dritareve në secilën dhomë për 30 minuta për të ndihmuar në shpërndarjen e aromave. Pak ajër i pastër mund të bëjë vërtet mrekulli për përmirësimin e gjendjes së shtëpisë suaj.