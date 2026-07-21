Këto janë gabimet më të zakonshme që bëjnë që një bimë të rritet me vrull, por jo të lulëzojë
Bima duket e shëndetshme, ka gjethe të gjelbra të mëdha dhe po rritet shpejt, por nuk ka lule askund. Ky është një problem i zakonshëm me të cilin përballen shumë dashamirës të luleve.
Shkaku shpesh nuk është sëmundja, por ndriçimi i papërshtatshëm, plehërimi i pamjaftueshëm, ujitja e papërshtatshme ose kushtet që nuk e lejojnë bimën të lulëzojë.
Shumë njerëz mendojnë se rritja e harlisur dhe bollëku i gjetheve të gjelbra do të thotë se bima së shpejti do të prodhojë shumë lule. Në fakt, rritja mund të ndodhë kryesisht në fazën vegjetative, ku bima e drejton energjinë në zhvillimin e gjetheve dhe kërcejve, në vend që të formojë sytha lulesh.
Siç theksojnë ekspertët e kopshtarisë, një bimë mund të "bllokohet" në fazën e rritjes së gjelbër për shkak të kushteve të caktuara. Arsyet më të zakonshme përfshijnë shumë pak dritë, shumë azot në pleh, ujitje e pamjaftueshme ose vendndodhje të gabuar të rritjes.
Drita është një nga faktorët më të rëndësishëm në lulëzim. Bimët kanë nevojë për energji të mjaftueshme, të cilën e marrin nëpërmjet fotosintezës, për të zhvilluar lule. Nëse nuk ka dritë të mjaftueshme, ato prapë mund të rriten mirë, por shpesh nuk lulëzojnë.
Sipas The Spruce, shumë bimë me lule kanë nevojë për disa orë dritë cilësore në ditë për të formuar sytha. Një bimë e vendosur në një vend shumë të errët shpesh do të zhvillojë më shumë gjethe dhe nuk do të lulëzojë.
Shenjat që tregojnë se një bimë nuk ka dritë mund të përfshijnë:
- Fidane të zgjatura dhe të holla,
- Rritje më e ngadaltë,
- Gjethe më të vogla,
- Mungesa e sythave të luleve.
Ndonjëherë zgjidhja është shumë e thjeshtë, duke e zhvendosur bimën në një vend më të ndriçuar.
Një nga gabimet më të zakonshme në kujdesin ndaj bimëve është përdorimi i plehut të gabuar. Plehrat me përmbajtje të lartë azoti stimulojnë kryesisht rritjen e pjesëve të gjelbra të bimës, kështu që mund të marrim gjethe shumë të harlisura, por pak ose aspak lule.
Siç shpjegojnë ekspertët në Gardeners World, bimët me lule kanë nevojë kryesisht për lëndë ushqyese të ekuilibruara për zhvillimin e luleve. Shumë azot mund të bëjë që bima ta drejtojë energjinë e saj në gjethe dhe kërcej në vend të luleve.
Ujitja e duhur është thelbësore për bimët. Si pakësimi i ujit ashtu edhe shumë ujë mund të ndikojnë në prodhimin e luleve.
Nëse bima ujitet shpesh dhe toka është vazhdimisht e lagësht, mund të shfaqen probleme me rrënjët. Bima fillon të përdorë energji për të mbijetuar, kështu që lulëzimi nuk është më përparësia e saj.
Nga ana tjetër, një mungesë e zgjatur e ujit mund të shkaktojë stres, gjë që gjithashtu bën që bima të ndalojë lulëzimin.
Është mirë të kontrolloni lagështinë e tokës para ujitjes dhe të shmangni tokën vazhdimisht të lagësht. Sasia e duhur e ujit varet nga lloji i bimës, madhësia e vazos, temperatura dhe sasia e dritës.