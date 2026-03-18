Këto janë çiftet çerekfinale të Ligës së Kampionëve
Çerekfinalet e Ligës së Kampionëve janë zbuluar, me tri superpërballje që na presin në këtë fazë të garës më të madhe në botë.
Pasi Arsenali, PSG-ja, Real Madridi dhe Sporting lisbona siguruan vendin e tyre në fazat eliminatore të martën, të mërkurën mësuam të gjitha klubet që do të luftojnë për një vend në gjysmëfinale. Barcelona, Bayern, Liverpooli dhe Tottenhami iu bashkuan listës.
Kështu, nga njëra anë e shortit, PSG do të luajë kundër Liverpoolit, ndërsa Real Madridit kundër Bayern Munich në çerekfinale, dhe fituesit e secilës ndeshje dyshe do të takohen në gjysmëfinale.
Nga ana tjetër, na presin përplasjet midis Barcelonës dhe Atlético Madridit dhe Arsenalit dhe Sportingut.
Ndeshjet e para të kësaj faze do të zhvillohen më 7 dhe 8 prill, ndërsa ato të kthimit janë paraparë për 13 dhe 14 prill, ku do të vendosen katër skuadrat gjysmëfinaliste.
Çiftet
PSG - Liverpool
Real Madrid - Bayern
Barcelonë - Atletico Madrid
Arsenal - Sporting
🚨 Definidos los cruces de cuartos de final de la Champions League 🏆🔥
¿Quiénes lograrán avanzar a semifinales? 👀
— MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 18, 2026
