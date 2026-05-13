Këta janë disa nga kandidatët e rinj në listën e LDK‑së për deputetë në zgjedhjet e 7 qershorit
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka prezantuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.
Kjo listë përmban edhe disa emra të cilat më parë nuk kanë qenë në listën e LDK-së, e sot janë kandidatë potencial për t’i hyrë garës për deputetë.
Këta janë disa nga kandiatët për deputetë që janë për herë të parë në listën e LDK-së:
Fahrije Hoti
Jeta Statovci
Arjeta Musliu
Albena Reshitaj
Bardhyl Hasanpapaj
Visar Xani
Besim Kodra
Brikena Muharremi
Albulena Bilalli
Burim Meta
Gentrit Murseli
Kreshnik Çollaku
Lulzim Zeneli
Frosina Berisha Ahmeti
Sami Boroci
Sami Salihu
Daut Azemi
Armend Grajçevci
Anila Reçica Llugiqi
Safete Amerllahu
Bekim Gashi
Jeton Kelmendi
Dijellza Shala
Naser Gega
Vesa Piskala
Rabije Haklaj
Arta Ajeti
Ibush Beqiri
Naim Behlulaj
Nexhat Ramadani
Selman Kolgeci
Riza Krasniqi, etj