Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka prezantuar listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.

Kjo listë përmban edhe disa emra të cilat më parë nuk kanë qenë në listën e LDK-së, e sot janë kandidatë potencial për t’i hyrë garës për deputetë.

Këta janë disa nga kandiatët për deputetë që janë për herë të parë në listën e LDK-së:

Fahrije Hoti

Jeta Statovci

Arjeta Musliu

Albena Reshitaj

Bardhyl Hasanpapaj

Visar Xani

Besim Kodra

Brikena Muharremi

Albulena Bilalli

Burim Meta

Gentrit Murseli

Kreshnik Çollaku

Lulzim Zeneli

Frosina Berisha Ahmeti

Sami Boroci

Sami Salihu

Daut Azemi

Armend Grajçevci

Anila Reçica Llugiqi

Safete Amerllahu

Bekim Gashi

Jeton Kelmendi

Dijellza Shala

Naser Gega

Vesa Piskala

Rabije Haklaj

Arta Ajeti

Ibush Beqiri

Naim Behlulaj

Nexhat Ramadani

Selman Kolgeci

Riza Krasniqi, etj


