Këshilli Gjyqësor formoi komision për të zhvilluar një normë orientuese të rasteve për gjykatat
Këshilli Gjyqësor, në vazhdimin e sotëm të seancës së 537-të, shqyrtoi disa ankesa të paraqitura nga qytetarë dhe persona juridikë në lidhje me punën e gjyqtarëve dhe gjykatave.
Njëkohësisht, në seancë u formua një komision për të përgatitur një propozim vendimi për përcaktimin e normës orientuese të lëndëve për të gjitha gjykatat, i përbërë nga anëtarët Antoaneta Dimovska, Sadulla Izairi dhe Pavlina Crvenkovska.
Këshilli miratoi ankesën në lidhje me vonesën shumëvjeçare në nxjerrjen e vendimit gjyqësor nga një gjyqtar i Gjykatës Themelore në Ohër, megjithëse seanca dëgjimore në këtë rast kishte përfunduar më shumë se dy vjet më parë. U miratua edhe ankesa e kompanisë së sigurimeve "MAKEDONIJA osiguranje SHA Skopje Vienna Insurance Group" kundër Gjykatës së Apelit në Manastir, përkatësisht gjyqtarëve që morën pjesë në shkallën e dytë, e cila tregon për parregullsi në procedurën e gjykatës së shkallës së dytë, me ç'rast, sipas pretendimeve, është marrë një vendim i paligjshëm duke mos u zbatuar dispozitat.
Ankesat e tjera të shqyrtuara u vlerësuan si të pabazuara. Disa prej tyre iu referuan padrejtësisë së supozuar në procedurat që lidhen me lirimin nga barra, si dhe pakënaqësisë me dorëzimin në kohë të vendimeve në çështjet penale dhe civile.
Seanca nën pikën "Të ndryshme" shqyrtoi edhe çështje të tjera nga puna aktuale, duke përfshirë një kundërshtim ndaj orarit të punës së Gjykatës Administrative për vitin 2026, të cilin Këshilli vendosi ta përcjellë në seancën e përgjithshme kompetente të Gjykatës së Lartë.