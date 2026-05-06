KEK-u ndal Njësinë A4, kjo është arsyeja
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) bën të ditur se Njësia A4 e Termocentralit “Kosova A” është ndalur në mënyrë të kontrolluar si pasojë e rrjedhjeve të ujit në kaldajë, konkretisht në zonën e tejnxehësit.
Sipas KEK-ut, ndalimi i njësisë është vlerësuar si i domosdoshëm nga stafi profesional, në përputhje me standardet teknike dhe të sigurisë, me qëllim të parandalimit të dëmtimeve më të mëdha dhe të paparashikueshme në pajisje.
“Kjo ndërhyrje është realizuar për të ruajtur integritetin teknik të njësisë dhe sigurinë e operimit”, thuhet në njoftim.
KEK bëri të ditur se, falë bashkëpunimit me Korporatën Energjetike Shqiptare (KESH), është siguruar një pjesë e konsiderueshme e kapacitetit të munguar përmes shkëmbimit të energjisë elektrike, deri në rikthimin e njësisë në operim.
Ndërkaq, lidhur me raportimet se aktualisht në funksion është vetëm një njësi nga gjithsej pesë, KEK sqaroi se tri njësi të tjera – B1, B2 dhe A5 – ndodhen në remont të rregullt dhe në proces të rehabilitimit dhe modernizimit, në përputhje me Bilancin Vjetor Energjetik.
Sipas korporatës, këto ndërhyrje janë të planifikuara dhe synojnë rritjen e besueshmërisë dhe performancës afatgjate të kapaciteteve prodhuese.
KEK njofton se ekipet profesionale janë në gatishmëri të plotë dhe, pas ftohjes së njësisë, do të bëhet identifikimi i saktë i burimit të rrjedhjeve, për të nisur menjëherë procesin e sanimit dhe rikthimin e njësisë A4 në operim në afatin më të shkurtër të mundshëm. /Telegrafi/